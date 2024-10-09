الأقصر تترقب وصول رئيس مجلس الوزراء لافتتاح المشروعات التنموية والخدمية

تترقب محافظة الأقصر خلال الساعات القادمة وصول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء لمتابعة وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.

كورنيش البر الغربي

ومن المقرر يفتتح رئيس مجلس الوزراء كورنيش النيل بالبر الغربي بمركز ومدينة القرنة بعد انتهاء الأعمال الإنشائية به تزامنا مع الموسم السياحي الشتوي الجديد 2024، ومن ثم يتفقد بعض مشروعات الآثار للبعثات الأجنبية.

وكورنيش البر الغربي في الأقصر يبلغ طوله أكثر من 1500 متر، ويضم المقاعد والبرجولات الخشبية وأماكن الجلوس والأعمدة الديكورية، والممشى الزجاجي داخل النيل، وقاعة المؤتمرات وموقف وساحات انتظار الأتوبيسات والحافلات السياحية وأماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافتيريات والحدائق، فضلًا عن الأعمال الإنشائية الملحقة بالكورنيش والتي تتضمن إنشاء مسرح مكشوف ومسجد ونافورة مائية وبازارات سياحية ومسطحات خضراء ودورات مياه ومناطق الخدمات الترفيهية.

حياة كريمة وضع حجر الأساس لكورنيش إسنا

كما يتم وضع حجر الأساس لكورنيش إسنا جنوبي محافظة الأقصر للبدء في تطوير، وأيضا السوق السياحي بإسنا ومنطقة المعبد هناك، كما يتابع عددا مشروعات حياة كريمة الجارية بإسنا وأرمنت، وتفقد وافتتاح مجمع الخدمات الحكومية بالقرى.

مستشفى المجمع الطبي الدولي

ومن المتوقع أن تضم زياره مجلس الوزراء تفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي بوسط مدينة الأقصر، لمتابعة الإنشاءات الأخيرة بالمباني، والوقوف على جاهزية تشغيل قسم الطوارئ بالمستشفى.

مشروعات المياه والصرف الصحى

ومن المزمع أن يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سير أعمال الدراسة في عددا من المدارس بمحافظة الأقصر، كما سيفتتح إحدى محطات مياه الشرب ومتابعة مشروعات الصرف الصحي بالأقصر.

الأقصر تتجمل لاستقبال رئيس الوزراء

ورفعت مجالس المدن في الأقصر درجة الاستعداد لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تجري أعمال النظافة في الشوارع المختلفة ورفع تراكمات الأتربة.