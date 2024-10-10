موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يحل منتخب فلسطين ضيفًا على نظيره المنتخب العراقي، اليوم الخميس، على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث بتصفيات المونديال.

ويتواجد منتخب العراق في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب فلسطين خامسًا بنقطة واحدة.

ويتواجد منتخبا العراق وفلسطين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما الأردن وكوريا الجنوبية والكويت وعمان.

موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم



ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق وفلسطين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين



وتذاع مباراة العراق وفلسطين عبر فضائية bein sports 2 والكأس 6.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.



ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.