تصوير بعض مشاهد فيلم الحريفة 2 في الصالة المغطاة وموقف طريف لكزبزة

يواصل فريق فيلم الحريفة 2، تصوير مشاهد العمل استعدادا لعرضه الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

تصوير فيلم الحريفة 2

وعلمت “ڤيتو” من مصادرها الخاصة، أن هناك عددا من مشاهد فيلم الحريفة 2 تم تصويرها في الصالة المغطاة وسط حراسة شديدة لطاقم العمل، كما أن كزبرة بطل الفيلم تعرض إلى موقف طريف أثناء التصوير بعد اقتحام أحد المعجبين أرضية الملعب ليلتقط صورا تذكارية معه، ليرد كزبرة قائلا: "براحة يا بني أنا مش تامر حسني".

وقام ببطولة الجزء الأول من العمل نور النبوى وكزبرة وأحمد غزي ونور إيهاب ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

‎على جانب آخر، قال الفنان أحمد بحر، الشهير بـ "كزبرة"، إن الجزء ‎الثاني من فيلم الحريفة سيكون بوابة دخول شباب موهوبين في الفن، وذلك بعد إعلان صناع العمل طلب وجوه جديدة للمشاركة في الجزء الثاني.

الحريفة الجزء الثاني

في هذا السياق ‎كتب بحر، عبر خاصية ستورى على حسابه ‎الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "بجد أنا بيتبعتلي فيديوهات شباب بتمثل بجد مكنتش متخيل إن فيه شباب موهوبة كده".

وأضاف بحر: "بإذن الله كل واحد فيكم هيوصل لحلمه ومحدش ييأس وبجد أنا ببقي مبسوط أوي، وأنا بتفرج على كل فيديو بيتبعتلي وبإذن الله زي ما الحريفة كان فاتحة خير عليا هيبقي فاتحة خير على شباب كتير".

أحداث فيلم الحريفة

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم الحريفة حول ماجد، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

يذكر أن فيلم الحريفة شارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام الشهير بت ميدو، وأحمد بحر الشهير بـ كزبرة، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.