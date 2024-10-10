في عيد ميلاده، تعرف على سر عدم ارتداء محمد منير للبدل (فيديو)

يحتفل الفنان محمد منير ، اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر بعيد ميلاده السبعون، إذ إنه من مواليد العاشر من أكتوبر عام 1954، بمدينة النوبة بأسوان

عيد ميلاد محمد منير

وفي حلقة قديمة لمحمد منير مع الراحل طلعت زكريا في برنامج “الدماغ فيها أيه”، يقول الكينج عن نفسه إنه أول حالة نيو لوك في الوطن العربي، وأضاف:" هذا اعتراف تاريخي مني لأني أول ما غنيت غنيت بسويت شيرت وبنطلون جينز وبعدها كله تخلص من البدلة، بس أنا معملتش النيو لوك عن تعمد. أنا عملته عن خجل".

وتابع محمد منير:" واحد قاعد وسط الناس قالولو تعالى غني وغنيت باللبس دا وعجبهم، ولكن مش بعرف أغني بالبدل"

وكشف محمد منير خلال حلقته منذ سنوات مع الراحل طلعت زكريا، أنه يعاني من ضعف النظر، موضحا:" نظري مش قوي وأحيانا مش بشوف الناس وأنا بغني وأنا لو شوفت الناس مش هعرف أغني لو شوفت التفاصيل الدقيقة".