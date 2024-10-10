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ثقافة وفنون

أحمد خالد صالح وحسن مالك ضيوف شرف الحلقة 4 من مسلسل مطعم الحبايب

أبطال مطعم الحبايب،
أبطال مطعم الحبايب، فيتو

حل الفنان أحمد خالد صالح والفنان حسن مالك كضيفي شرف في مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4، حيث جسد حسن مالك شخصية شاب من بيئة شعبية يأتي بخطيبته لتناول الطعام في مطعم الحبايب، ولكن تفقد خطيبته أحد أسنانها بسبب وجود حجر صغير في الأرز فيدخل في مشادة مع صاحب المطعم “بيومي فؤاد” وأحد الشيفات “إسلام إبراهيم” ويتوعدهما بأن يأتي ب"أبو توكة" للانتقام.

و"أبو توكة" هو أحمد خالد صالح والذي يجسد شخصية شقيق خطيبة حسن مالك وهو بلطجي يأتي ويقلب المطعم رأسًا على عقب، وحينما يهم بهدمه يعمل السحر في المطعم وتغلق الأبواب، ولأنه لديه رهاب من الأماكن المغلقة ينهار ويبدأ الجميع في تهدئته.

 

كم عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب؟ 

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب  

 مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

 

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أحمد خالد صالح حسن مالك الفن اخبار الفن مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4

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تفاصيل شخصية أحمد مالك في مسلسل مطعم الحبايب

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