تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم
أكدت تقارير مغربية إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي للموسم الجديد بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.
إلغاء السوبر الأفريقي
وقالت صحيفة شوف سبورت المغربي عبر حسابها بموقع فيس بوك: "رسميًا.. إلغاء السوبر ليج الإفريقي هذا الموسم"
وشهدت النسخة الماضية من دوري السوبر الإفريقي مشاركة 8 أندية هم: "الأهلي وصن داونز والترجي والوداد وسيمبا وبترو أتلتيكو ومازيمي وإنيمبا".
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أوضح في بيان رسمي في وقت سابق، أنه سيعلن في الوقت المناسب، عن كل ما يخص الدوري الإفريقي لكرة القدم، عبر منصاته الرسمية.
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