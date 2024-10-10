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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في حلوان

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية  بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارًا من النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية داخل عقار مكون من 4 طوابق، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

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محافظة القاهرة نيابة حلوان منطقة حلوان

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