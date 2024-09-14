السبت 14 سبتمبر 2024
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ضبط عامل بحوزته 35 طربة حشيش وسلاح ناري في سوهاج

مركز شرطة طما
مركز شرطة طما

 ألقى رجال مباحث مديرية أمن سوهاج القبض على عامل بحوزته 35 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه في طما. 

وكانت معلومات وردت لرجال مباحث طما، تفيد بقيام عامل بالاتجار في المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات، وتم التأكد من صحتها.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بقيام عامل بالاتجار فى المواد المخدرة

 تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث ما يفيد تلقيه من الرائد محمود ذكى رئيس مباحث شرطة مركز طما بقيام هانى.غ.ب سن 35 عاما والمقيم بقرية كوم غريب عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة بقصد التربح والتوزيع على عملائه بدائرة المركز. 

 

وحدة مباحث طما تتمكن من ضبط تاجر المخدرات 

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث برئاسة الرائد محمود ذكى ومعاونيه الرائد أحمد رشاد والنقيب مدحت ماضى  من ضبطه  وبحوزته 35 طربة لمخدر الحشيش زنة  ما يقارب من 7 كيلو وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية ومبلغ مالى وهاتف.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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ضبط تاجر مخدرات اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج مباحث طما الرائد محمود ذكى حشيش وسلاح ناري

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