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رياضة

الزمالك: لسنا طرفا في أزمة الأهلي والقندوسي ولم نفاوض اللاعب

أحمد القندوسي، فيتو
أحمد القندوسي، فيتو

الزمالك، أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الزمالك ليس طرفًا في أزمة لاعب الأهلي أحمد القندوسي مع ناديه، وأن الواقعة شأن داخل القلعة الحمراء.

وأوضح أحمد سالم، أن نادي الزمالك لم يدخل في مفاوضات لضم اللاعب، وأن القندوسي ما زال مرتبطًا بعقد مع القلعة الحمراء.

وكشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لم تتلق حتى الآن الرد بشأن طلب تأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري لمدة ساعة.

طلب تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وقال “سالم"، إن الزمالك طلب تأجيل اللقاء لارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت في الإمارات، ولرغبة النادي في مساعدة جماهيره على الحضور بشكل أكبر للمباراة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

 

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