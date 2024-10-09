النيابة تصرح بدفن جثة شاب أشعل النيران في نفسه بسبب خلافات أسرية

صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية بدفن جثة شاب أقدم على الانتحار حرقًا بعدما صفعه عمه، فسكب بنزينًا على نفسه وأشعل النار.

وكان خلاف وقع بين الشاب وبين أحد أقاربه على حقه بالميراث، بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تلقى قسم 15 مايو، إشارة من المستشفى العام بمنطقة 15 مايو، باستقبال جثة شاب مصاب بحروق متفرقة من الدرجة الأولى في أنحاء جسده.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب أضرم النيران بجسده، بعدما سكب كمية من البنزين على نفسه، خلال مشادة كلامية بينه وبين عمه، فتدخل عمه الثاني وصفعه على وجهه، فهددهما بإشعال النيران في نفسه، ونفذ ذلك ولقي مصرعه في الحال.