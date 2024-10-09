الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وفاة زوجة الدكتور حسام موافي، وصلاة الجنازة غدا

د.حسام موافي
د.حسام موافي
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توفيت مساء اليوم الأربعاء، الدكتورة إلهام مطاوع حرم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب جامعة القاهرة.

وتقام صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.

 

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الدكتور حسام موافى الحالات الحرجة صلاة الجنازة مسجد مصطفى محمود

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