وفاة زوجة الدكتور حسام موافي، وصلاة الجنازة غدا

توفيت مساء اليوم الأربعاء، الدكتورة إلهام مطاوع حرم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب جامعة القاهرة.

وتقام صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.