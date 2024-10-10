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للمعلمين، فتح باب التقدم للإعارات الخارجية والبعثات بالجيزة للعام الدراسي 2026/2025

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

أعلن عاطف إبراهيم مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة موافقة إدارة الإعارات الخارجية والبعثات بوزارة التربية والتعليم، على فتح باب التقدم للإعارات الخارجية والبعثات للعام الدراسي 2026/2025.

وأوضح إبراهيم أنه يبدأ قبول طلبات التقدم للإعارة والبعثات اعتبارًا من شهر أكتوبر 2024 حتى منتصف شهر ديسمبر 2024.
 

ويمكن للمعلمين الراغبين في التقدم سحب طلبات الإعارة بداية من شهر نوفمبر 2024 وحتى منتصف ديسمبر 2024 من قسم الإعارات الخارجية والبعثات بالإدارة، وكذلك من جميع المدارس.
 

كما يمكن للمعلمين الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسار عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التواصل مع قسم الإعارات الخارجية والبعثات بالإدارة.
 

جدير بالذكر أنه تهدف هذه الإعارات إلى إتاحة الفرصة للمعلمين للعمل في الخارج واكتساب خبرات جديدة، وتعزيز التبادل الثقافي والتربوي.

ودعت إدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة كافة المعلمين الراغبين في التقدم للإعارات الخارجية والبعثات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم طلباتهم في المواعيد المحددة.

 

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إدارة بولاق الدكرور التعليمية بوزارة التربية والتعليم بولاق الدكرور محافظة الجيزة وزارة التربية والتعليم

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