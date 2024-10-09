الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل متهم بالتحرش بطالبة داخل أتوبيس في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل متهم بالتحرش بطالبة أثناء استقلالها أتوبيس نقل جماعي، بشارع النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 


وكان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من طالبة تتهم فيه شخص بالتحرش بها خلال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بطريق النصر اتجاه شارع النزهة بدائرة القسم. 


واستغاثت الطالبة بالأهالي الذين حاولوا الإمساك به لكنه لاذ بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وبتكثيف التحريات من أجهزة الأمن، تم تحديد هويته، وتبين أنه عاطل وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة مدينة نصر قسم شرطة أول مدينة نصر النيابة العامة

مواد متعلقة

الأمن يحدد هوية عاطل تحرش بطالبة في أتوبيس نقل جماعي، والقبض عليه بمدينة نصر

حبس سائق أحد تطبيقات النقل الذكى تحرش بسيدة وابنتها في المعادي

ضبط سائق تحرش بسيدة في الدقي

الأكثر قراءة

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوداني خارج البلاد

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب.. النيابة: المتهم اختار مصر بسبب فقر أهلها.. والتقرير الطبي للجاني: سليم عقليًا ومدرك لأفعاله

الملك فؤاد، تولى حكم مصر بالصدفة، وشقيق زوجته وراء إصابته بالزغطة في الخطابات الرسمية

محلل سياسي يكشف الأضرار الكارثية على أمريكا خلال عام من حرب غزة

مستأنف المنصورة تنظر محاكمة أب قتل طفلته بعد وصلة تعذيب

النيابة تناظر جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من قطار بالشرابية

منوعات

المزيد

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

البرازيل ترفع الحظر عن منصة إكس بعد امتثال ماسك لأوامر المحكمة

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 9- 10-2024 في الأسواق

أسعار العدس اليوم الأربعاء 9- 10- 2024 في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 9- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما هي أهم الأخطاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية