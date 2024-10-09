الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رياضة

رئيس لجنة الحكام يتحدث عن المرشح لإدارة نهائي السوبر المصري

محمد فاروق رئيس لجنة
محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، فيتو

السوبر المصري، رد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، على سؤال بشأن الحكم الأقرب لإدارة المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر المصري، التي تنطلق فعالياتها يوم 20 أكتوبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية، إن حكام الساحة الأربعة الذين سيسافرون إلى الأمارات لإدارة مباريات السوبر المصري، كل منهم قادر على إدارة المباراة النهائية لكأس السوبر المصري بكفاءة عالية.

وأكد محمد فاروق أن جميع مباريات السوبر المصري في الإمارات، ستقام تحت رقابة تقنية حكم الفيديو الـ"VAR". 

الحكم أمين، فيتو

 

أربعة حكام دوليين يديرون مباريات السوبر المصري بالإمارات

واختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري أربعة حكام دوليين لإدارة مباريات السوبر المصري في الإمارات وهم: محمد معروف وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمود ناجي.

مواعيد مباريات السوبر المصري

تقام مباراتي الدور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر يوم 20 أكتوبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، فيما يلتقي الزمالك مع بيراميدز.

أما المباراة النهائية للبطولة فتقام يوم 24 أكتوبر، وتجمع الفريقان الفائزان في المباراتين السابقتين.

 

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