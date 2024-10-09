وقت إضافي أم ركلات ترجيح، تعرف على لائحة السوبر المصري في حالة التعادل

السوبر المصري، تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباريات بطولة السوبر المصري، التي تنطلق فعالياتها يوم 20 أكتوبر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تشهد بطولة السوبر المصري في نسختها القادمة مشاركة النادي الأهلي بطل الدوري ونادي بيراميدز وصيف الدوري ونادي سيراميكا بطل كأس الرابطة، ونادي الزمالك الذي يشارك بحصوله على الكارت الذهبي من قبل مجلس أبو ظبي الرياضي، الراعي لبطولة السوبر المصري.

مواجهة سابقة في السوبر المصري، فيتو

لائحة السوبر المصري

وكشفت لجنة المسابقات بـ اتحاد الكرة المصري عن اللائحة المنظمة لمباريات بطولة السوبر المصري، عند إنتهاء المباريات بنتيجة التعادل

ووفقا للائحة فإنه في حال إنتهاء وقت المباراة الأصلي في الدور نصف النهائي بالتعادل، فإنه يتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز والذي يتأهل للمباراة النهائية، أمام في المباراة النهائية فإنه في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يلعب وقت إضافي على شوطين زمن كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الجزاء، لتحديد البطل، وينطبق نفس الكلام على مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

مواعيد مباريات السوبر المصري

تقام مباراتي الدور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر يوم 20 أكتوبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، فيما يلتقي الزمالك مع بيراميدز

أما المباراة النهائية للبطولة فتقام يوم 24 أكتوبر، وتجمع الفريقان الفائزان في المباراتين السابقتين