مدينة عزبة البرج بدمياط تحتضن فعاليات مبادرة بداية الرئاسية (صور)

انطلقت فاعليات عديدة بمدينة عزبة البرج فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" جاءت بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالمدينة.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وبالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة والجهات المعنية ،

أوقاف دمياط تنظم ندوات توعوية بعزبة البرج

وتضمنت ندوات توعوية وإرشادا دينيا قدمتها وحدة السكان بالتعاون مع مديرية الأوقاف وإدارة الوعظ الديني بالأزهر الشريف، والتربية والتعليم حيث تم إطلاق مبادرة "تحدث معه" والتى تهدف إلى التوعية بدور الرجال والشباب في الاسرة ومن ثم المجتمع.

ورش عمل على الحرف اليدوية في المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج



وقامت وحدة حماية الطفولة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص ندوة عن الصحة النفسية للمرأة ودورها في استقرار الأسرة والمجتمع، وشارك المجلس القومي للمرأة في هذا اليوم بأنشطة توعوية ووش تدريبية على الحرف اليدوية حيث تم عمل ندوة توعوية بأهمية معرفة معايير اختيار الزوج المناسب وخطورة زواج القاصرات وحرمان الفتاة من التعليم وذلك في مركز شباب عزبة البرج، كما تم تنظيم ورش عمل على الحرف اليدوية في المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

ندوات توعوية عن التربية الإيجابية ومخاطر الاستخدام الخاطئ للسوشيا ميديا

وفى هذا الصدد، أطلقت إدارة عزبة البرج التعليمية ندوات توعوية عن التربية الإيجابية ومخاطر الاستخدام الخاطئ للسوشيا ميديا وضرورة الرقابة من الآباء ومتابعة برامج الحماية على التليفونات المحمولة وذلك، بمشاركة طلاب مدرسة عزبة البرج الاعدادية بنين، ومدرسة الفنار وأنيس الحليلي ومدرسة الاعدادية الثانوية ومدارس اللغات.

مكتبة عزبة البرج تنظم مسابقات وأنشطة رسم وتلوين للطلبة

وشاركت مكتبة مصر العامة بعمل أنشطة أطلقتها المكتبة المتنقلة بالتنسيق مع مكتبة عزبة البرج مسابقات وأنشطة رسم وتلوين للطلبة.

كما قدمت الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوة تعريفية عن التعليم ومحو الأمية وتم عمل امتحان فوري للمتقدمين من خلال الندوة، وأطلق مركز شباب عزبة البرج يوم رياضي مجاني للنشء كرة القدم وأنشطة رياضية، كما تم عمل معرض "ملابس الخير" ملابس مجانا ومعرض آخر لمنتجات نادي الفتاة عبارة عن إكسسوارات يدوية ومفروشات وشنط.



مكتبة عزبة البرج مسابقات وأنشطة رسم وتلوين للطلبة

كما شاركت إدارة مشروعك بالوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج بندوة تعريفية بخدمات برنامج مشروعك والتسهيلات التي تقدمها لأصحاب الحرف والمشروعات

ندوة توعوية لتعريف الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وفي هذا السياق شارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ندوة توعوية لتعريف الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز والتدريب على ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر واستخراج مستندات المشروع من وحدة تقديم الخدمات ( الشباك الواحد ) والقروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة ميسرة والخدمات التسويقية الأخرى.

كما قدمت إدارة كوبرى دمياط التاريخى ندوة عن تنمية المشروعات الصغيرة والتسويق للمشروعات الصغيرة والإعلان عن الخدمات المقدمة لتمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة، وشاركت مديرية الطب البيطري بتوعية عن طرق التربية الآمنة والذبح الأمن،حيث تم توزيع بروشورات وبوسترات توعية لتكون مرشد للسيدة التي تربي الطيور لتكون نواة لفتح مشروع صغير.

كما شارك مديرية العمل بندوة تعريفية عن خدمات مكتب التدريب المهني وندوة توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ومن جانب آخر الأنشطة الصحية شارك الهلال الأحمر بخدمات صحية حيث تم عمل مسحات لاختبار للتأكد من سلامة المواطنين وخلوهم من فيروس متحور كورونا وذلك بالمجان.

وفي هذا الإطار قدمت مديرية الصحة خدمات الكشف الطبي على الحضور ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة حيث تم التعريف بخدمات مكتب الصحة والسلامة المهنية.

وقد شاركت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط أنشطة وورش سباكة والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

علاوة على إطلاق سيارات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة "المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، قوافل الصحة المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة، سيارة جهاز الخدمة الوطنية" ومؤسسة حياة كريمة، هذا وقد تم توزيع مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، علاوة على عقد مسابقة تم توزيع هدايا على الفائزين بها، كما قدمت الإدارة الاجتماعية بتقديم مساعدات لعدد 75 حالة من الحالات الأكثر احتياجا من مستحقي برنامج تكافل وكرامة.

هذا وقد لاقت تلك الفاعليات إقبالا كبيرا من الأهالى الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود لتوفير كافة الخدمات.