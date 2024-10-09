الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسالة من وزيرة التضامن للتحذير من أضرار تعاطي المخدرات وطرق التعامل مع المدمنين

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رسالة إلى الآباء والأمهات وأي شخص عنده مشكلة مع تعاطى المواد المخدرة بالمبادرة بالاتصال على رقم الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وعلى أعلى مستوى من الخدمة من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن..

رسالة الدكتورة مايا مرسى جاءت من خلال بوست نشرته على صفحتها الرسمية " الفيس بوك " كشفت من خلاله عن زيارتها المفاجئة لإحدى دور رعاية الفتيات في الجيزة،حيث تحرص الوزيرة منذ توليها قيادة الوزارة على تفقد دور الرعاية ومكاتب تقديم الخدمات بهدف المتابعة الميدانية من أرض الواقع والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة  للمستفيدين والارتقاء بها.

وخلال الزيارة تحدثت الوزيرة مع احدى الفتيات داخل دار الرعاية وعندما سألت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما عن سبب دخولها الدار، كانت الإجابة هو تعرضها للضرب من والدها المتعاطي للمخدرات، بالإضافة الى إصرار الأب على تعاطي زوجته للمخدرات،حتى أصبح الأب والأم داخل الأسرة يتعاطون المواد المخدرة، مما جعل الفتاة تشعر بالخوف الشديد وتهرب من المنزل وتدخل درار رعاية..

وتابعت الوزيرة: إن أثر تعاطي الأب أو الأم للمواد المخدرة يعد أكثر ألم ووجع علي أولادهم.. اغتالت المخدرات أحلامهم وحولت الأسرة من عنصر أمان لمصدر خوف ورعب والمأساة بتكون أكبر عندما يجر الأب الأم لمأساة المخدرات، ووجهت الوزيرة رسالة لأي شخص يتعاطى المواد المخدرة بسرعة الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

وتفاعل الكثير  من رواد السوشيال ميديا مع البوست الذي نشرته الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، مشيدين بحرص الوزيرة على الزيارات الميدانية وحديثها مع النزلاء، بجانب حرصها منذ توليها حقيبة الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أضرار تعاطي المخدرات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة للمواطنين المراكز العلاجية تعاطي المواد المخدرة مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية وزارة التضامن باليوم العالمي لكبار السن بمشاركة 5 محافظات

والدي مدمن وبيضربني، مأساة فتاة بدار رعاية تثير حزن وزيرة التضامن

نائبة وزيرة التضامن تعقد عددًا من اللقاءات مع وفود شركات التكنولوجيا

لوجود مخالفات مالية وإدارية، وزيرة التضامن توجه بغلق دارين للرعاية الاجتماعية بأسوان

الأكثر قراءة

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

وفاة زوجة الدكتور حسام موافي، وصلاة الجنازة غدا

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

بعد فسخ تعاقده، لاعب الزمالك يوقع عقود انتقاله لنادي إنبي

طن اليوريا العادي يتراجع 1951 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة بالأسواق

عمر مصطفى متولي يعلق علي أزمة بيومي فؤاد (فيديو)

منوعات

المزيد

السعودية تقضي بالسجن 30 عامًا على وافدين نفذا أكثر من ألف عملية احتيال

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حماس وفتح جهزتا قنبلة تفجير مخطط نتنياهو فى القاهرة.. اتفاق الحركتين على إدارة غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية