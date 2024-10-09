الإسكان تحذر من التعامل بالبيع والشراء على أراضى العبور الجديدة

جددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تحذيرها من التعامل مع أي شركات أو أفراد لشراء وبيع الاراضى بمدينة العبور الجديدة.

وقالت الوزارة إن جميع المبيعات والتصرفات التى تتم من خلال شركات أو أفراد على الأراضى الواقعة فى كردون مدينة العبور الجديدة لن يتم الاعتداد بها نهائيا من خلال جهاز المدينة ولجان تقنين وتوفيق الأوضاع ولا قيمة لها ولا تعتبر ناقلة للملكية.

وناشدت المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات أو الأفراد وحذر جهاز المدينة جميع الشركات والأفراد بالتوقف عن تلك الممارسات المضللة للمواطنين فضلا عن تعرضهم للمساءلة القانونية.

وطالبت كل من يريد شراء قطع أراضى بمدينة العبور الجديدة طبقا للمخططات المعتمدة الانتظار لحين طرح قطع أراضى من خلال جهاز المدينة وطبقا للقواعد والقوانين المعمول بها بالمدن الجديدة.

كما حدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.