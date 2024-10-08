مبيعات السيارات الكهربائية بمصر خلال شهر سبتمبر

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الاجبارى على السيارات، إجمالى السيارات الكهربائية المرخصة خلال شهر سبتمبر الماضي التي بلغت 775 سيارة كهربائية و659 سيارة ملاكي.

مبيعات السيارات الكهربائية بمصر

ونرصد في التقرير التالي وفقأ لما أعلنته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجموعة التأمين الاجبارى على السيارات.

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في سبتمبر بمصر كالتالي:

سيارات مرسيدس جاءت في الصدارة متفوقة على فولكس فاجن , حيث حققت 178 سيارة من بينها إى كيو ايه 260 وحدها حيث باعت 67 سيارة بشكل اجمالي.

ويأتى فى المرتبة الثانية سيارات فولكس فاجن بمبيعات بلغت 106 سيارة حيث حققت اى دى 4 وحدها 28 سيارة.

سيارات بى واى دى تأتي في المركز الثالث بعدد 102 سيارة سيارة من بينها سونج ال بمبيعات 34 سيارة.

في المركز الرابع تأتي سيارات بى ام دبليو وحققت 81 سيارة من بينها اى أكس 3 بمبيعات 31 سيارة

سيارات تسلا في المركز الخامس وقد حققت تراخيص 12 سيارة فقط.

في المركز السادس تأتي سيارات إم جى 4 وقد بلغت مبيعاتها 17 سيارة.

سيارات رولز رويوس سبكترا سيارة وحيدة.

عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود

وقد سجل شهر سبتمبر في مصر اجمالي تراخيص سيارات جديدة زيرو وسيارات مستعملة بواقع 43,320,5 مركبة من بينها:

775 مركبة تعمل بالكهرباء.

30,225,1 مركبة تعمل بالبنزين.

10,551,2 مركبة تعمل بالسولار.

11,464 مركبة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي.

96 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.