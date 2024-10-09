تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة شخص إثر سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر، مما أسفر عن تهشم سور الكوبرى وسيارتين أخريين.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، للوقوف على ملابساته.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للقادم من مطلع النصر وحتى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور تم انتقال الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.