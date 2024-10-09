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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات شانجان UNI-T موديل 2025

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات شانجان، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية شانجان، أسعار سيارات  شانجان UNI-T موديلات 2025، التي تم طرحها في السوق المحلي خلال الأيام الماضية، وشملت التحديثات على موديل السنة مما تسبب في ارتفاع أسعار السيارات.

 

أسعار سيارات شانجان UNI-T موديل 2025 

وطرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية شانجان، أسعار سيارات شانجان في مصر كالتالي في أكتوبر الجاري:

 

الفئة الأولى إليت مليون و385 ألف جنيه بدلًا من مليون و325 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

الفئة الثانية بريميوم مليون و495 ألف جنيه بدلًا من مليون و445 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فلاج شيب مليون و600 ألف جنيه بدلًا من مليون و550 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات شانجان  UNI-T 

زودت سيارات شانجان بمحرك سعة 1500 سي سي وناقل حركة DCT من 7 سرعات وعزم دوران أقصي 300 نيوتن متر وقوة حصانية 177 حصان. كما يتوفر لها قاعدة عجلات بطول 2,710 مم وارتفاع 1,565 مم وعرض 1,870 مم وطول بواقع 4,515 مم.

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