رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا للحج، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم الحج للعام المقبل 2025، وذلك بما يسهم في تجنب أية سلبيات واجهت الحجاج خلال موسم الحج الماضي، مؤكدًا سعي الحكومة لتوفير مختلف أوجه الراحة والخدمات للحجاج المصريين.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المصرية والسعودية الشقيقة المعنية، وذلك بما يسهم في خروج موسم الحج القادم بأفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إلى جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، مشددًا على أنه يتم إتاحة هذه الرعاية الصحية والطبية لمختلف فئات الحجاج المصريين.

وأشار وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع الجهات السعودية، استعدادًا لموسم الحج القادم، كما تناول عددًا من الإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات المصرية المعنية، وذلك فيما يتعلق بتوزيع التأشيرات، وترتيبات بعثة الحج الرسمية، ودور كل جهة في هذا الشأن.

من جانب آخر، أشار وزير العمل إلى ضرورة استمرار التنسيق مع الشركات السعودية، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة على مستوى الشركات المصرية، وذلك بما يضمن تلافي أي تجاوزات حدثت خلال العام الماضي.

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، جهود الوزارة في ملف الحج، وما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات الأخرى المعنية.



كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية العمل على توفير فرص الحج للمواطنين المصريين بأسعار مناسبة، وتوفير خدمات جيدة لهم، وذلك في ظل توفير نسبة من برامج الحج بالأسعار والخدمات الفاخرة.

وفى هذا الصدد، أكد وزير السياحة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع الشركات السياحية لضمان توفير برامج الحج، بصورة تتناسب وتتماشى مع جميع فئات وشرائح المواطنين المختلفة، مشددًا في الوقت نفسه، على أهمية توعية المواطنين بعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرات الحج.

وفي ذات السياق، لفت وزير الخارجية، إلى أهمية وضع الضوابط اللازمة للحج من خلال القنوات الشرعية، وذلك بما يضمن سفر الحجاج من خلال هذه القنوات، منوهًا إلى أهمية العمل أيضاَ على التوسع في برامج وتأشيرات الحج الاقتصادي التي تناسب أغلب شرائح المجتمع.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية التوعية بمخاطر التعامل مع الجهات غير المرخص لها منح التأشيرات لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، وعدم توفير الخدمات اللازمة للحجاج بصورة لائقة.

وفي ذات السياق، أشار وزير الأوقاف إلى اعتزام الوزارة تنظيم حملة توعوية خلال الفترة المقبلة بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بموسم الحج، وذلك بما يسهم في تجنب المواطنين التعامل مع الجهات غير المرخص لها بتقديم خدمات الحج.

