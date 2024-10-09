الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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الجندي المجهول في واقعة أستاذ جامعة المنوفية !

عشرات الأصدقاء أرسلوا لنا فيديو أستاذ جامعة المنوفية المنفلت.. صاحب اللسان الفاحش البذيء.. الدهشة بلغت حد الصدمة رغم  متابعتنا التعليم العالي الفترة الماضية.. المدرج يعج بالطالبات واستخدم الرجل ألفاظا لا يصح تستخدم حتي في عدم وجود الطالبات.. بل لا يصح أن تستخدم أصلا لا من أستاذ جامعي أو غيره.. 

 

وفيما يبدو أن الأمر كان معتادا لولا الفيديو المسرب.. الذي سجله طالب نابه.. رأي أن مثل ذلك لا يحب أن يستمر.. إنه لا يصح أن يسب أستاذ جامعي تلاميذه علي هذا النحو.. فقرر أن يفعلها هذه المرة وكان ما كان من تسجيل قلب الدنيا.. حتي أنه كان محل اهتمام واسع حتي خارج مصر!


ورغم الأسى علي نشر وانتشار الفيديو خارج البلاد  لكن نشر الواقعة يثبت رفض مجتمعنا لها وقرارات جامعة المنوفية العاجلة أكدت علي ذلك وخفف كثيرا من حدة الحادث!


تحية للطالب الذي سجل التجاوز الخطير.. والتحية لقراره بعدم الصمت علي فعل مخالف لقيم المجتمع ولقيم الجامعة ولتقاليدها واتخذ موقفا إيجابيا تسبب في إثبات جرم كان سيستمر لولا الجرأة التي تمت.. ولو كنا في وسط جامعي آخر لتم تكريمه!

 

الحرب النفسية ومفاجآت المعركة!

ما بعد ضرب إيران وما قبله!


مواجهة الفساد والانحراف والإهمال وكل صور الأضرار بمجتمعنا ومصالح شعبنا مسئولية كل صاحب ضمير من شرفاء مصر في كل مكان.. الخارجون عن القانون عقبة في طريق بناء الوطن الذي نريد.. هؤلاء يجب مواجهتهم وبكافة الطرق!

مواجهة الفساد جامعة المنوفية التعليم العالي أستاذ جامعة المنوفية المنفلت الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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