الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء تركيب مطبات الإنترلوك الصناعية بالطريق الزراعي الشرقي فى سوهاج

رئيس مدينة ساقلتة
رئيس مدينة ساقلتة وتركيب مطبات صناعية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب رئيس المركز بالبدء في أعمال تركيب المطبات الصناعية علي الطرق السريعة وذلك بالبدء في أعمال التركيب بكوبري الري بسفلاق، لحماية المواطنين من مخاطر الطرق.                 

رئيس المركز يوجه بتركيب المطبات بالشوارع التى انتهت بها خطة الرصف             

وقد وجه رئيس المركز مدير الطرق بالوحدة المحلية بمتابعة جميع الطرق ووضع خطة لعمل المطبات الصناعية علي كافة الطرق التى تمت بها اعمال الاسفلت وكذلك تمهيد وتسوية الطرق المؤهلة والغير مؤهلة لحين الانتهاء من جميع المرافق بها تمهيدا لوضعها ضمن خطة الرصف.

وأكد رئيس المركز أنه يأتي على رأس أولوياتنا الإهتمام بمطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم والحفاظ علي سلامتهم مشيرًا أنه جاري استكمال الأعمال بباقي القطاعات تباعًا

يذكر أنه يأتى ذلك تنفيذا الي تعليمات محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح نور الدين سراج ونائبة الدكتور محمد عبدالهادى وحرصا على الاهتمام بالطرق ورفع كفاءتها.                                                                 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمد عبدالهادى الطريق الزراعي الشرقي المطبات الصناعية الوحدة المحلية لمركز ومدينة تمهيد وتسوية الطرق لطرق السريعة محافظ سوهاج

الأكثر قراءة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء

بعد فسخ عقده مع مودرن، الجونة يضم نجم الأهلي السابق

مدبولي: مصر تمتلك جيشا قادرا على حمايتها وصيانة مقدراتها

اقتصاد الحرب، هل تعيد مصر تطبيق بنود ميزانية معركة أكتوبر بعد 51 عاما

الرصاص قبل الطعام، ماذا يعنى تطبيق الدول نموذج اقتصاد الحرب؟

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

وسط أجواء مشحونة بالتوتر، تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن

منوعات

المزيد

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

المزيد

خدمات

المزيد

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

ما حكم الشرع في إقامة العقيقة للمولود؟ الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية