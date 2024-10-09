بدء تركيب مطبات الإنترلوك الصناعية بالطريق الزراعي الشرقي فى سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب رئيس المركز بالبدء في أعمال تركيب المطبات الصناعية علي الطرق السريعة وذلك بالبدء في أعمال التركيب بكوبري الري بسفلاق، لحماية المواطنين من مخاطر الطرق.

رئيس المركز يوجه بتركيب المطبات بالشوارع التى انتهت بها خطة الرصف

وقد وجه رئيس المركز مدير الطرق بالوحدة المحلية بمتابعة جميع الطرق ووضع خطة لعمل المطبات الصناعية علي كافة الطرق التى تمت بها اعمال الاسفلت وكذلك تمهيد وتسوية الطرق المؤهلة والغير مؤهلة لحين الانتهاء من جميع المرافق بها تمهيدا لوضعها ضمن خطة الرصف.

وأكد رئيس المركز أنه يأتي على رأس أولوياتنا الإهتمام بمطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم والحفاظ علي سلامتهم مشيرًا أنه جاري استكمال الأعمال بباقي القطاعات تباعًا

يذكر أنه يأتى ذلك تنفيذا الي تعليمات محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح نور الدين سراج ونائبة الدكتور محمد عبدالهادى وحرصا على الاهتمام بالطرق ورفع كفاءتها.



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