الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

رئيس السكة الحديد يبحث مع سفير كوريا استكمال توريد صفقة الـ1350 عربة

عربة قطار، فيتو
عربة قطار، فيتو
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استقبل ظهر اليوم المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد سفير دولة المجر بالقاهرة لبحث المستجدات فى استكمال توريد باقى عربات السكة الحديد ضمن الصفقة الأكبر فى تاريخ السكة الحديد بعدد ١٣٥٠ عربة.

وكانت  مصر قد تسلمت  عبر ميناء الإسكندرية 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة (15 عربة درجة ثالثة مكيفة + عربة بوفية) من المجر، ضمن صفقة توريد عدد من عربات السكك الحديدية بالتعاون مع المجر.


إجمالي ما تم توريده من صفقة العربات المجرية 

ووصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة إلى 962 عربة (500 عربة تهوية ديناميكية + 460 عربة درجة ثالثة مكيفة + 1 عربة أولى مكيفة نموذج + 1 عربة بوفيه مكيفة)، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد حيث يتبقى (388) عربة.

 

 

244 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية

الحكومة رصدت ما يقارب 224 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة السكك الحديدية، من بين 1.5 تريليون جنيه رصدتها الحكومة لكافة قطاعات النقل في مصر تم توجيه هذه الميزانية إلى إنشاء خطوط جديدة، وازدواج للخطوط القديمة بنحو 73 مليار جنيه، بجانب استيراد جرارات وعربات جديدة بـ 48 مليار جنيه، مع تطوير محطات القطارات والمزلقانات على كافة الخطوط بـ 23 مليار جنيه، وتحديث نظم الإشارات الكهربائية بـ 46 مليار جنيه وذلك نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا المرفق في تسهيل تنقل الركاب بين المحافظات المختلفة.

 

خطة تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر 

وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات -تطوير السكة والبنية الأساسية-تطوير نظم الإشارات-تطوير الورش -إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار).

 

 

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