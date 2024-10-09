الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالنزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير المحررات الرسمية بالنزهة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام – الأحوال المدنية) قيام تشكيل عصابي مقيم بالقاهرة بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والأرقام الخاصة بعملائهم 2 فيزا كارت. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة الامن العام الاحوال المدنية تزوير المحررات الرسمية

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