نص أمر إحالة تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية لمرور القطامية
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة تشكيل عصابي من 12 شخصا، بتهمة التزوير في محررات رسمية تابعة للإدارة العامة للمرور في القطامية إلي محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني، كونهم من أرباب الوظائف العمومية سهلوا لباقي المتهمين الاستيلاء على أوراق خاصة بوحدة مرور القطامية.
وأضاف أمر الإحالة ان المتهم الثالث زور محررات ترخيص مركبات تابعة لإدارة القطامية، بأن اصطنعها علي غرار مثيلتها الصحيحة ودون بها مواصفات فنية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي أن المتهم الأول والثاني حصلا لنفسيهما على منفعة مادية من باقي المتهمين، بأن مكنوهم من الاطلاع والاستيلاء على مستندات الترخيص المودعة بملفات الإدارة العامة للمرور، لاستبدالها بأخرى مزورة على غرار الصحيحة.
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