الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

"المتحدة" تشارك في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي

المتحدة, فيتو
المتحدة, فيتو

تشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي.

وهو المنتدي الذي يقام في الفترة من ٩ إلى ١٢ أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض برعاية وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام السعودية.

المتحدة

ويشارك في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي 120 جهة من 25 دولة وتتضمن معرضًا لنخبة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية؛ لاستعراض أهم الابتكارات في قطاع الأفلام، ومنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والشركات التابعة لها مثل يونايتد ستديوز وميديا هب وسينرجي فيلمز، باعتبارها واحدة من أكبر  المؤسسات المعنية بصناعة السينما والإعلام في المنطقة.

 

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