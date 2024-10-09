وزير المالية: وضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.

وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي إن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

وزير المالية: تخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين

وأوضح أحمد كجوك، إن هناك 20 إجراءً تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين.

وتابع: "بجانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة"، موضحا أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.