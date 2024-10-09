الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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اقتصاد

يتضمن 20 إجراء، وزير المالية يكشف اَخر تطورات ملف التسهيلات الضريبية

وزير المالية أحمد
وزير المالية أحمد كوجك، فيتو

قال أحمد كوجك وزير المالية نسعى لإجراء حوار مجتمعي بشأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والعمل على تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نعمل من خلال حزمة التسهيلات الضريبية على تخفيف الاعباء للمولين وجذب ممولين جدد ومساندة السيولة لدى الممولين والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

وأضاف: نستهدف وضع نظام بسيط ومتكامل ومحفز للمولين الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه، مؤكدًا أن الحوافز الضريبية تخاطب كل أنواع الشركات.

وأشار إلي أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ نحو 20 إجراء متكاملا، ونعتمد نظام الفحص بالعينة العشوائية.

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وزير المالية التسهيلات الضريبية ضريبة القيمة المضافة الضرائب أحمد كوجك

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