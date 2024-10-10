الخميس 10 أكتوبر 2024
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ملفات وحوارات

خطة لإحداث نقلة في المطارات المصرية.. العنصر البشري على قائمة أولويات الشركة القابضة.. وأيمن عرب: التعاون مع القطاع الخاص أبرز ملامح التطوير

القابضة للمطارات،
القابضة للمطارات، فيتو

يسعى المهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،  منذ توليه المنصب خلفا للمهندس سعيد محروس إلي استمرار اعمال التطوير بالمطارات وتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية بالمطارات المصرية. 

التقى المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بحضور كل من الطيار أحمد عبد الحميد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والمحاسب مجدي اسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي و المهندس أحمد محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران بعدد من محرري الطيران ناقش فيه عددًا من الموضوعات الهامة.

بدأ اللقاء بتقديم المهندس أيمن عرب  الشكر والتقدير للمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة السابق علي ما قدمه خلال فترة خدمته كرئيس للشركة القابضة وما تم انجازه خلال تلك الفترة، وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا في إدارة المنظومة وأن الشركة القابضة لديها من المقومات والكفاءات ما يؤهلها للوصول الي شكل رائع في الإدارة بالاعتماد علي الكفاءات الموجودة والطاقات الكامنة التي سيتم الاستفادة منها ومن خلال تجربته في الاحتكاك بعدد كبير من المطارات في العالم. 

العامل البشري في المطارات المصرية هو الأفضل

أكد أن العامل البشري في المطارات المصرية هو الأفضل وأقوي عناصر تلك المنظومة وهو الأساس في التطوير وهناك خطة لتأهيل ومراجعة العنصر البشري وحصر كفاءاته ومؤهلاته وتدريبه علي أعلي مستوي.

عرب: كل الملفات أولوية

وأشار عرب أنه يضع كل الملفات في الأولوية ويعمل علي كل الملفات في نفس الوقت سواء علي المستوي الإداري أو التنفيذي او ملفات التشغيل او  المشاريع  وحتي زيارة المطارات لمتابعة كافة التفاصيل بالإضافة الي وضع استراتيجية ورؤية جديدة للشركة  فتحقيق القفزة النوعية التي نرجوها لن يحدث بالتركيز علي ملف وإهمال الآخر ولكن لابد من التطوير علي كل المستويات بشكل متزامن.


عرب: المطارات جاهزة لأي طارئ

وأشار عرب ان تجربة الطوارئ الموسعة تتم كل عامين بينما تتم تجربة الطوارئ الجزئية كل عام وتجارب الطوارئ تتم في كل المطارات المصرية حيث يقابلنا العديد من المواقف الطارئة التي يتم التعامل معها واعتمادها كتجربة طوارئ، فالهدف من تجارب الطوارئ هو الاطمئنان علي تفعيل اجراءات الطوارئ خارج الشكل الروتيني واخذ الملاحظات بشكل ديناميكي فعال وزيادة الجاهزية والفاعلية والتطوير المستمر لخطط الطوارئ الخاصة بنا.


ولفت عرب إلى ان التحديات التي يراها في المطارات المصرية مقارنة بالعالمية هي فرص للتطوير والتحسين التي يمكن رؤيتها بأشكال مختلفة واكد علي ضرورة الاطلاع علي التجارب العالمية مع الاخذ بالاعتبار الفروق بين طبيعة المطارات المصرية  والعالمية  من حيث طبيعة الارض وطبيعة المباني وغيرها، وبالتالي لا يمكن نقل التجارب العالمية كما هي ولكن لابد من توفيقها مع الطبيعة المصرية. 

 

واضاف عرب اننا نسعي للتطوير وادارة المطارات بشكل ذكي واخذ قرارات اكثر فاعلية في المستقبل وحتي استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي فلا يوجد حدود للتطوير.


عرب: التعاون مع القطاع الخاص في اطار التطوير 

وأكد عرب ان التعاون مع القطاع الخاص يأتي في اطار التطوير والتحديث وليس البيع فالتعاون مع القطاع الخاص يمكننا من الاستفادة من مرونة القطاع الخاص والديناميكية المتغيرة لتعظيم الفرص الاستثمارية وفق المعايير العالمية مع عدم اغفال دور الدولة في الادارة للوصول الي شكل متوازن ومتناغم في الادارة ونحن نسعي للتعلم من التجارب السابقة ووضع اساس قوي جدًا ومرن لتعظيم الجوانب الإيجابية وتفادي الجوانب السلبية والاستعانة بالاستشاريين والخبراء لتنفيذ تجربة مماثلة للتجارب العالمية مضيفًا الي ان المرحلة القادمة ستشهد وضع منطوق للرؤية والاستراتيجية لتحقيق منظومة متكاملة لتطوير المطارات المصرية.

 

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