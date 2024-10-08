القابضة للمطارات: رؤية جديدة لتشغيل المطارات بمنظومات ذكية

كشف المهندس أيمن عرب رئيس مجلس الشركة القابضة للمطارات، أن الرؤية القادمة للمطارات المصرية هي الاتجاه نحو تأسيس رؤية لتشغيل المطارات بمنظومات ذكية، بالتزامن معها إحداث طفرة في العنصر البشري.

وقال أيمن عرب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مطار القاهرة، على هامش تجربة الطوارئ، إن الفترة القادمة سيكون هناك طفرة في العنصر البشري وتأهيله وتدريبه، مشيرا أنه يتم حاليا عمل حصر للعنصر البشري الموجود بكفاءته ومؤهلاته حتى نستطيع عمل تأهيلات وفقا للمرحلة الجديدة.

وحول منظومة الملاحة الجوية، التي تقوم خلال الفترة الحالية بمجهودهات كبيرة، في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، أكد رئيس القابضة للمطارات، أن شركة الملاحة الوطنية بالفعل شهدت تطوير على مستوى كبير خلال الفترة الماضية بما يجعلها تظهر بالمظهر المشرف في أوقات الأزمات إضافة إلى أنها تمتلك عنصر بشري هو الأفضل على مستوى العالم.