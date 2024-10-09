قائمة أبطال فيلم "وداعًا حمدي"

تستعد دور العرض السينمائى لاستقبال فيلم لايت كوميدي جديد معنون بـ «وداعا حمدي».

وداعا حمدي

ويأتي فيلم وداعا حمدي من بطولة عدة نجوم فى مقدمتهم النجمة الشابة آية سماحة.

ويظهر بجانبها كل من: بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، انتصار، ومن تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران.

وفى سياق آخر، عبرت آية سماحة عن سعادتها بالدور الذي قدمته في مسلسل “عمر أفندي”، والذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت آية سماحة: “أعتبر هذا الدور نقطة تحول في مسيرتي، رغم ما قدمته من قبل من أدوار عديدة”.

وأضافت آية سماحة أن نهاية المسلسل كانت واقعية جدا ومنطقية.