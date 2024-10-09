الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نور النبوي عن أول بطولاته "6 شهور": عملت على كل كلمة وتفصيلة فيه

نور النبوي
نور النبوي

يستعد الفنان الشاب نور النبوي لخوض أول بطولة درامية مطلقة له من خلال مسلسل “6 شهور” والمقرر عرضه قريبًا على Watch It.

وقال نور النبوي عن شخصيته خلال العمل إنه  من أكثر الأدوار التي بذلت فيها مجهودًا كبيرًا وعملت على كل كلمة وتفصيلة فيه بالتعاون مع كل القائمين عليه.

ونشر نور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام البوستر الرسمي للمسلسل متبوعًا بجملة كتب: فيها بسم الله.. البوستر الرسمي لمسلسل 6 شهور، فخور بالشغل مع القائمين على هذا العمل وأتمنى المسلسل يعجبكم.

في هذا السياق، ظهر النبوي في البوستر الرسمي وهو يركض بوجه متجهم وكأنه يحاول اللحاق بشيء ما، وتركض خلفه نور إيهاب، وحولهم أبطال المسلسل والمكان كله يشهد حالة من الفوضى.

مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما، وبطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Watch I Watch البوستر الرسمي ابطال المسلسل ضيف شرف مسلسل 6 شهور مراد مكرم

مواد متعلقة

الإسكواش، نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل 6 شهور لــ نور النبوي

الأكثر قراءة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

في لفتة إنسانية، وزير التعليم يستقبل الطالب علي حمادة ويوجه بإعفائه من المصروفات الدراسية

الحوكمة والترشيد، مدبولي يكشف خطة الحكومة لمواجهة تأثيرات الحرب بالمنطقة

بعد انفراد فيتو بنشر الواقعة، إلغاء إنشاء جراج بنادي الجزيرة لحل أزمة برج الزمالك المهجور

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تحذير هام للمزارعين خلال الـ48 ساعة القادمة.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في إقامة العقيقة للمولود؟ الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

المزيد
الجريدة الرسمية