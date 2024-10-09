نور النبوي عن أول بطولاته "6 شهور": عملت على كل كلمة وتفصيلة فيه

يستعد الفنان الشاب نور النبوي لخوض أول بطولة درامية مطلقة له من خلال مسلسل “6 شهور” والمقرر عرضه قريبًا على Watch It.

وقال نور النبوي عن شخصيته خلال العمل إنه من أكثر الأدوار التي بذلت فيها مجهودًا كبيرًا وعملت على كل كلمة وتفصيلة فيه بالتعاون مع كل القائمين عليه.

ونشر نور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام البوستر الرسمي للمسلسل متبوعًا بجملة كتب: فيها بسم الله.. البوستر الرسمي لمسلسل 6 شهور، فخور بالشغل مع القائمين على هذا العمل وأتمنى المسلسل يعجبكم.

في هذا السياق، ظهر النبوي في البوستر الرسمي وهو يركض بوجه متجهم وكأنه يحاول اللحاق بشيء ما، وتركض خلفه نور إيهاب، وحولهم أبطال المسلسل والمكان كله يشهد حالة من الفوضى.

مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي وإنتاج شركة أروما، وبطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف.