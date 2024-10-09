محافظة البحيرة تواصل جهودها لمتابعة الاستعدادات لموسم الشتاء ومكافحة ظاهرة حرق قش الأرز

قام مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام لمحافظة البحيرة، برئاسة وهدان السيد، بمتابعة كافة الاستعدادات لموسم الشتاء ومكافحة ظاهرة حرق قش الأرز من خلال تنفيذ حملات نظافة شاملة بمختلف مدن ومراكز المحافظة للحفاظ على البيئة العامة وتحسين المشهد الحضاري فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، باستمرار متابعة سير العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى متابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يتم متابعة الجهود المبذولة لصيانة وتطهير كافة صفايات ومطابق الأمطار، وكذلك رصد ومتابعة حالات حرق قش الأرز والتصدي لها.

كما تتضمن جهود المحافظة توعية المزارعين بالأضرار البيئية والاقتصادية الناتجة عن هذه الظاهرة، وتشجيعهم على تبني أساليب زراعية مستدامة، من خلال تنفيذ العديد من الندوات بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة وضمان مستقبل زراعي أفضل.

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