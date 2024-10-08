الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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محافظات

حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة في شوارع ساقلتة بسوهاج

دهان البلدروات فى
دهان البلدروات فى ساقلتة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة خالد محسب رئيس المركز وبإشراف النائب محمد ربيعي نائب رئيس المدينة باستكمال أعمال تجميل المركز وتطوير ورفع كفاءة مداخل القري وتهذيب وقص الأشجار، بالإضافة إلى دهان البلدورات والأعمدة وذلك ضمن خطة تطوير المدينة وقراها.

 

 


 وأكد رئيس المركز ضرورة الارتقاء بمركز ومدينة ساقلته وقراها ورفع كفاءة الطرق وتجميلها وكذلك تجميل المداخل الرئيسية للقري.

يذكر أنه يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح نور الدين سراج بتطوير وتجميل المدن والقري ورفع كفاءتها.

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ارتقاء اعمال تجميل اعمال تطوير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دهان البلدورات مداخل القرى

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