الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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محافظات

محلى أخميم بسوهاج: تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء

رئيس مدينة اخميم
رئيس مدينة اخميم وإزالة فورية

قامت الوحدة المحلية لمركز أخميم بقيادة  المهندس على محمد بهنس رئيس المركز تم تنفيذ حملة إزالة في المهد لأعمدة الدور الرابع علوي خلف مستشفى طيبة على مساحة ١٠٠متر، تم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

رئيس أخميم يشدد على المتابعة الميدانية المستمرة 

وشدد" بهنس" على المتابعة المستمرة لرصد حالات البناء المخالف وسرعة التصدي لها وإزالتها فى مهدها وقبل تطويرها وقد نفذت الإزالة بحضور المهندس أسامة حامد مدير الإدارة العامة والفنيين والعمال.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وتكليفات المهندس على محمد بهنس رئيس المركز بشأن اليقظة التامة لرصد مخالفات البناء والعمل على إزالتها فى مهدها وقبل تطويرها.

 

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