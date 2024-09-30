تسليم أول رخصتي مباني في سوهاج بعد اختصار الإجراءات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، برئاسة المهندس على محمد بهنس، بإصدار وتسليم أول رخصتي مباني بمركز أخميم.

ويأتى ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية بإلغاء العقد المشهر، واختصار الإجراءات إلى 8 إجراءات فقط ؛ للتيسير على المواطنين، وتقليل الفترة الزمنية لاستخراج رخص المباني.

بهنس يؤكد التنسيق بين الوحدات للتيسير على المواطنين

وأكد "بهنس" على تواصل العمل على قدم وساق بالوحدة المحلية بأخميم من خلال التنسيق بين جميع الوحدات لتيسير جميع الإجراءات للتخفيف عن المواطنين ولدعم حركة العمران

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة وتعليمات وزارة التنمية المحلية نحو التيسير على المواطنين، والمتابعة المستمرة من اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج،



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