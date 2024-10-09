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رياضة

عبد الواحد السيد: طلبنا تأجيل لقاء بيراميدز لهذا السبب

عبدالواحد السيد
عبدالواحد السيد

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إن ناديه أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، يطالب خلاله بتأجيل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري لمدة ساعة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري أعلنت عن إقامة المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصر يوم 20 أكتوبر، وطلب نادي الزمالك تأجيل اللقاء لمدة ساعة.

يأتي طلب مسؤولي القلعة البيضاء بتأجيل اللقاء نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت في الإمارات، ولرغبة النادي في مساعدة جماهيره على الحضور بشكل أكبر للمباراة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

 

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