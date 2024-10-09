بعد وصول الطلاق إلى 269 ألف حالة سنويًا، استشاري يطالب باختبارات نفسية للمقبلين على الزواج

طالب الدكتور مصطفى الديب، استشاري الصحة النفسية، بأن تقوم الدولة بإجراء اختبارات نفسية للشباب المقدمين على الزواج، وذلك بعد زيادة عدد حالات الطلاق في مصر الى 269.8 ألف حالة طلاق سنويًا في مصر.

ضرورة عمل اختبارات نفسية للمقبلين على الزواج

وقال الدكتور مصطفى الديب "إنه من الضروري أن يتم عمل اختبارات نفسية قبل الزواج للرجل والمرأة، وخاصة في المجتمعات العربية وفي مصر، وذلك نتيجة للضغوط النفسية الكثيرة التي يتعرض لها كلا الطرفين، ونتيجة لإرث ثقافي توارثته الأجيال، بخصوص العلاقة بين الرجل والمرأة."

الدكتوور مصطفى الديب، فيتو



وأكد الدكتور مصطفى الديب "أن كثيرًا من الأزواج هم أزواج على الورق فقط، قد تكون العلاقة قائمة على المودة والرحمة، أو مجرد شكل أمام المجتمع، وطالما أن هذا الإرث الثقافي متجذر في المجتمعات النامية، لذا فلابد من اختبارات نفسية يخضع لها كلا الطرفين قبل الزواج."

فترة الخطوبة معيار لصلاحية الطرفين للزوج

وتابع الدكتور الديب "أن فترة الخطوبة تعد معيار يقيس مدى صلاحية الطرفين للزوج، وأثناء فترة الخطوبة نبدأ في إخضاع الطرفين لإختبارات نفسية"



وطالب الدكتور مصطفى الديب بأن تلزم الدولة والجهات المعنية المقبلين على الزواج بعمل تحليل نفسي، ومن خلاله يمكن أن نكشف مدى أهلية الزوجين لحياة زوجية متزنة أم لا.

الاختبارات النفسية للمقبلين على الزواج ضرورة، فيتو

وأشار الديب إلى أنه من ضمن الوزارات المعنية بهذا الملف، الخاص بإخضاع الشباب لاختبارات نفسية قبل الزواج (وزارة الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة)، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجنب الجميع الآثار السلبية التي قد تنشأ نتيجة عدم توافق الزوج والزوجة، ومن ثم حدوث الطلاق والذي يحمل تبعاته الأطفال.

إحصائيات الطلاق في مصر

وأوضح الدكتور مصطفى الديب أن "الثقافة النفسية تلعب دورًا مهما في بناء حياة أسرية سوية، فالزوج الذي يعترف بالعوامل النفسية ومدى تأثيرها على حياة الإنسان يستطيع أن يدير شؤون بيته."

إحصائيات الطلاق متزايدة في مصر، فيتو



وطالب الدكتور الديب الآباء والأمهات أن يكونوا على وعي تام بحالة أولادهم، قائلًا: "إنهم أدرى الناس بهذا، وأن يكونوا أمناء في هذه النقطة، فإذا كانوا على علم بأن أولادهم لايستطيعون بناء أسرة سوية، بسبب اخفاقاتهم السلوكية أو النفسية فعليهم عدم الأقدام على هذه الخطوة حتى لاتكون النتائج كارثية."



جدير بالذكر أن أحدث تقرير الزواج والطلاق، الصادر عن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، كشف أن عدد حالات الطلاق في مصر خلال العام الماضي بلغت 269.8 ألف حالة.



وذكر التقرير في دراسة له أن عدد حالات الطلاق سنويًا في مصر بلغت 269.8 ألف حالة طلاق، وبلغ عدد حالات الطلاق شهريًا 22.5 ألف حالة طلاق، ووصلت حالات الطلاق أسبوعيًا إلى 5.2 ألف حالة طلاق، فيما بلغ عدد حالات الطلاق يوميا 729 حالة طلاق.

أما عدد حالات الطلاق خلال ساعة فبلغ 21 حالة طلاق، وعدد حالات الطلاق بلغ حالة كل دقيقتين.

