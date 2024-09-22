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محافظات

محافظ البحيرة تشهد تسليم أجهزة كهربائية لـ 18 من العرائس الأيتام المقبلين على الزواج

جانب من توزيع الهدايا،
جانب من توزيع الهدايا، فيتو

 شهدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، تسليم أجهزة كهربائية لـ 18 من العرائس الأيتام المقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، بواقع  3 أجهزة لكل عروسة مقدمة من إحدى المؤسسات بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور بحضور الدكتورة هالة جودة - وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة وأحمد فرغلي  - رئيس مركز ومدينة دمنهور وأحمد الهواشي- مدير المكتبة. 

 

حرص المحافظة على تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية

 وقدمت محافظ البحيرة التهنئة بالزفاف للعرائس وأسرهن وتمنت لهن حياة سعيدة، مؤكدة حرص المحافظة على تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التي تستهدف المواطن البسيط وتعمل على تقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، مؤكدة على دور مؤسسات المجتمع المدني والمشاركات المجتمعية  ورجال الأعمال الوطنيين في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

 

إطلاق المبادرة الرئاسية “ بداية ”

جاء ذلك ضمن احتفالات البحيرة بعيدها القومي وبالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية " بداية " لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

 

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الدكتورة جاكلين عازر البحيرة أجهزة كهربائية العرائس الأيتام المقبلين على الزواج الأولى بالرعاية

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