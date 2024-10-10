زي النهارده، مولد سليم الأول، السُلطان العثماني الذي أخضع الشرق للأتراك أربعة قرون

في مثل هذا اليوم من عام 1470 ولد السلطان سليم الأول، السلطان العثماني، وتاسع سلاطين آل عُثمان وسابع من تلقَّب بِلقب سُلطانٍ بينهم بعد والده بايزيد الثاني وأجداده من مُحمَّد الفاتح إلى مُرادٍ الأوَّل.

قصة مولد ونشأة سليم الأول

يعتبر سليم أصغرَ أولاد السلطان بايزيد الثاني الذين كُتبت لهم الحياة، وبهذا لم يكن في بادئ أمره ولي عهد أبيه، بل كان هذا اللقب من نصيب أخيه الأكبر عبد الله، ثُمَ أحمد بعد وفاة الأخير، وآل المُلك إلى سليم بعد اضطرابات كبرى عصفت بِالدولة العثمانية أواخر عهد والده بايزيد نتيجة صراع أبنائه بمن فيهم سليم على العرش، وكانت الغلبة في نهاية الأمر للأخير نتيجة دعم الإنكشاريَة له.

مع اشتعال الصراعات وتنامي نفوذ سليم تنحى والده وترك له تدبير شُؤون البلاد والعباد، واستطاع السلطان الجديد تصفية أخويه وأكثر أبنائهم خلال السنة الأولى من حكمه، ثُم حوَّل أنظاره شرقًا لحرب الصفويين.

تغيرت إستراتيجية العُثمانيين في عهد سليم؛ إذ توقَّفت موجة الفتوحات باتجاه الغرب وتحوَّل الزَّحف ناحية الشرق الإسلامي لِأسبابٍ عديدة، منها ما هو مذهبي ومنها ما هو اقتصادي وسياسي وثقافي، وحارب سليم المماليك وتمكَّن من الانتصار عليهم وإخراجهم من الشام، وبقيت الديار الشَّامية جزءًا من الدولة العثمانية إلى عام 1918 أي لِأربعة قرون متتالية، كما تتبع المماليك حتى مصر، واستطاع الانتصار عليهم ودخلت الديار المصرية تحت مظلة الدولة العثمانيَّة.

وبالسيطرة على مصر، أصبحت أرض الحجاز جزءًا من الدولة العثمانية من غير حرب أو قتال، وحسب المصادر التاريخية، كان سليم يتقن اللغات التركية والفارسية والعربية والرومية والتتارية، وهو أول مَن حلق لحيته وأطلق شاربيه من آل عُثمان.

بطش سليم وسجل انتهاكاته

من أهم المآخذ على السلطان سليم الأول أنه كان باطَشا ميالًا لسفك الدماء أكثر من ميلِه للحلول السلمية؛ إذ قتل سبعة من وزرائه لِأسباب واهية، وكان كُل وزير مهددًا بالقتل لأقل هفوة تدفع السلطان لِلشك بِأمره، كان أيضًا يتوسع في نشر الْجواسيس.