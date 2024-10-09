ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو في الأقصر

نجح رجال مباحث قسم شرطة الأقصر في إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

تفاصيل الواقعة



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا بضبط عاطل مقيم شارع أحمد عرابي دائرة بندر الأقصر، مسجل شقى خطر سبق اتهامه في عدد قضية.



عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من ضبطه وبحوزته كيلو من الحشيش المخدر، و150 جرام من الشابو، مبلغ مالي، هاتف محمول.



وبمواجهة المسجل الخطر بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، الهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الاثمه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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