الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو سعد يبحث عن بطلة لمشاركته مسلسل "سيد الناس"

عمرو سعد
عمرو سعد

بدأ الفنان عمرو سعد في رحلة البحث عن نجمة تشاركه بطولة مسلسل “سيد الناس”، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث واجه المسلسل بعض الاعتذارات من النجمات.

 

وكان من المفترض أن تشارك في بطولة المسلسل الفنانة غادة عادل إلا أنها اعتذرت عنه بعد الموافقة المبدئية له، ثم رُشحت بعدها الفنانة إيمان العاصي التي وافقت أيضا بشكل مبدأي، لتفاجئ الجميع وتعتذر عنه منذ أيام 

 

ومن المفترض أن يجتمع الفنان عمرو سعد مع المخرج محمد سامي خلال الفترة القادمة لترشيح نجمة أخرى للمشاركة في بطولة المسلسل، خاصة أن التصوير سوف يبدأ في شهر نوفمبر المقبل

 

مسلسل سيد الناس

يذكر أن مصدر من داخل العمل قال ان كل حلقات المسلسل سوف يتم تصويرها داخل مصر، وذلك بعد الأحداث الجارية في لبنان، كما أن فريق عمل المسلسل يعكف حاليًا على بناء الديكورات الرئيسية للمسلسل ببعض الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

 

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري

 

جدير بالذكر أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بتصوير مسلسل آخر وهو "إش إش" بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ويشارك في البطولة كل من انتصار وهالة صدقي ودينا، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضا.

 

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