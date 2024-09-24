السياحة تدرس مقترح ضم زيارة المتحف القومي للحضارة لبرامج زيارة مواقع أخرى

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية منذ توليه مهام منصبه وزيرًا للسياحة والآثار، والذي عُقد بمقر المتحف بالفسطاط.

وحرص شريف فتحي على استهلال الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس والتعرف عليهم، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون لتحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بأسلوب العمل.



الترويج للمتحف القومي للحضارة



وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تعزيز مزيد من الترويج للمتحف وخاصة لقاعة المومياوات الملكية الموجودة به والتي تعتبر أيقونة المتحف، وذلك من خلال وضع منهج علمي وخطة ترويجية متكاملة ومبتكرة.



مقترح ضم زيارة المتحف القومي للحضارة وبعض المواقع لبرنامج واحد



وناقش الإجتماع مقترح عمل باقات مجمعة للزيارة تضم زيارة المتحف وبعض المواقع الأخرى ضمن برنامج زيارة واحد، وذلك ولجذب مزيد من الحركة السياحية للمتحف وزيادة تدفق أعداد الزائرين له من المصريين والأجانب، وفي إطار خطة الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية.

وفي هذا الإطار، وجه وزير السياحة والآثار بأن يتم دراسة هذا المقترح بصورة جيدة وسبل تنفيذه على أرض الواقع بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومن ثم يتم العرض على مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج للمتحف، بجانب المتابعة المستمرة لتحديث الموقع الالكتروني الخاص به وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة به بما يساهم في إثراء وتحسين ما يقدمه من خدمات بشكل مبتكر ومن ثم تطوير تجربة الزائرين بالمتحف من المصريين والأجانب.

وخلال الاجتماع، قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها خلال الفترة الماضية، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به.

كما استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتراثية المختلفة والمعارض الأثرية المؤقتة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة وتقديم عرض تقديمي عن قائمة التدفقات المالية لهيئة المتحف للعام المالي الحالى من 1 يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2024، ومقارنتها بذات الفترة من العام المالي السابق، بجانب استعراض أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب، وحجم الإيرادات المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، ومناقشة وعرض المستجدات وما تم فيما يخص تنفيذ مقترح تجهيز وإقامة قاعة بالمتحف تختص بفنون التحنيط في مصر القديمة والذي وافق مجلس الإدارة عليه في جلسته السابقة، وهو ما يعد استكمالًا لفكرة سيناريو العرض المتحفي للمتحف وبما يساهم قي تطوير وإثراء تجربة الزائرين به.