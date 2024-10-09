ارتفاع التمويل العقاري لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي لـ75.62 مليار جنيه

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودي الدخل.

وقالت مي عبد الحميد: إن حجم التمويل حتى 30 سبتمبر الماضي، سجل 75.62 مليار جنيه، موزعة بين 73.11 مليار جنيه قدمتها البنوك، و2.5 مليار جنيه من الشركات، ل594380 مواطنا مستفيدا.

وتصدر البنك الأهلي جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 18.97 مليار جنيه استفاد منها 153169 مواطنا وبحصة سوقية 25.1%، فيما تصدرت شركة الأولى للتمويل العقاري» قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 991.9 مليون جنيه لنحو 7429 مواطنا وبحصة سوقية 1.3%.

وفي المرتبة الثانية بقائمة البنوك جاء بنك مصر بتقديم تمويلات عقارية قيمتها 17.8 مليار جنيه، استفاد منها 138.8ألف مواطن بحصة سوقية 23.6%، وفي المرتبة الثالثة حل بنك التعمير والإسكان بتمويل عقاري قدره 7.56مليار جنيه، لعملاء عددهم 74763 مواطنا بحصة سوقية 10%.%.

وقدم بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 6.9 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من البنك 53835 عميل، بحصة سوقية 9.3% وجاء فى المرتبة الخامسة بين البنوك بنك القطري الوطني الأهلى بقيمة تمويل 4.7 مليار جنيه لـ 28787 مواطن بحصة سوقية 6.3%.

فيما بلغت التمويلات المقدمة من البنك التجاري الدولي 4 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 27400 مواطن بحصة سوقية 5.3% ثم بنك التنمية الصناعية بقيمة تمويل تصل لـ1.98 مليار جنيه لـ 17107 مواطنين مستفيدين وبحصة سوقية تصل لـ2.6%.