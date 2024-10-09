أهالي سوهاج يشتكون من نقص الأدوية في التأمين الصحي، ومديرية الصحة: جاري حصر النواقص

اشتكى أهالي سوهاج المترددين على أفرع هيئة التأمين الصحى في عدد من المراكز من نقص الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة بالإضافة إلى تراجع مستوى الخدمات المقدمة.

فى البداية تقول تهانى.ج.م على المعاش "تربية وتعليم":" منذ مارس الماضى وأنا أتردد على التأمين الصحى بطهطا وللأسف الشديد لم أصرف علاجى الشهرى والمتمثل فى أدوية "بون كال "و"برولول" و"كاربيمازول" والذى يعتبر علاج رئيسي للغدة الدرقية والإجابة الدائمة على لسان طبيب الصيدلية" مجاش" وأنا ظروفى لا تسمح بشرائه خارج إطار التأمين الصحى وفشلت أن يصل صوتى إلى المسئولين أو وكيل وزارة التأمين الصحى بسوهاج".

ويضيف عبدالنبي رمضان أحد المترددين على التأمين الصحى بطهطا:" للأسف الشديد نعانى من نقص أدوية التأمين الصحى.. الدواء الشهرى الأساسي والمتمثل فى أدوية الضغط والسكر المكتوبة لى غير موجودة بصيدلية التأمين الصحى ودائما يتم يصرف لى «الدواء البديل» مما أدى إلى تدهور صحتى واضطررت إلى الذهاب لأحد الأطباء المشهورين بالمدينة متكبدًا مبلغ مالي والذى أكد لى أن البديل بعيد كل البعد عن الدواء الأساسي".

وعلى الجانب الآخر نفى الدكتور احمد م.م.ا مدير صيدلية التأمين الصحى بفرع طهطا ما يتردد عن نقص الأدوية بالتأمين الصحى أو صرف البدائل، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر كل الأصناف لكن لكثرة المترددين يوميًا من جميع قطاعات الوزارات فإن الادوية لا تكفى طوال الشهر وما بين الطلب على لجنة الشراء الموحد بالمديرية وما بين التوفير فترة زمنية لا يتحملها المرضى.

وكيل الصحة بسوهاج: جاري حصر الأدوية الناقصة

وبسؤال الدكتور محمد خالد عفيفى وكيل وزارة الصحة بسوهاج قال: “ تم تكليفى بالمنصب منذ خمسة عشرة يومًا فقط وجارى حصر جميع الأدوية غير المتوفرة خاصة أدوية الأمراض المزمنة للوقوف على مدى النقص الفعلى والعمل على توفيرها خلال الفترة القادمة بمخاطبة الوزارة ونحن لن نقف مكتوفي الايادى تجاه معاناة المرضى خاصة كبار السن والمعاشات”.