بدء اجتماع القاهرة بين فتح وحماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، ببدء اجتماع حركتى فتح وحماس بالقاهرة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة

وفي السياق ذاته ذكرت شبكة سكاي نيوز أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على "تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ، ستسمى لجنة الإسناد المجتمعي وتتبع إداريا لحكومة رام الله ".

تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من 10-15 عضوا مهنيا

وأضافت سكاي نيوز عربية: "لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضوا مهنيا من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم".

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