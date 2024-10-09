ضبط عصابة لسرقة الحمير في قرية تطاى بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية من ضبط عصابة متخصصة في سرقة الحمير بقرية تطاى.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغات متكررة من الأهالي حول اختفاء عدد من الحمير في المنطقة.

بعد تكثيف التحريات، أسفرت جهود الشرطة عن تحديد هوية أفراد العصابة والقبض عليهم أثناء محاولتهم سرقة حمير جديدة.

وأكدت المصادر الأمنية أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم عدة جرائم سرقة في القرية وسرقة 9 حمير مما أثار استياء المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر برقم 20014 بمركز شرطة السنطة.