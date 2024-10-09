تموين الجيزة تكثف حملاتها الرقابية على المطاحن لضمان جودة الخبز (صور)

نفذت إدارة الصيانة والمطاحن بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملة مكثفة للمرور على المطاحن المنتجة للدقيق المدعم، وسحب عينات من القمح والدقيق والنخالة للتاكد من الوصول لنسب الاستخراج ٨٧.٥ ٪ لانتاج خبز جيد للمواطنين.

وقد جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات السيد محمود بلاسى، مدير المديرية، بضرورة تشديد الرقابة على المطاحن والتأكد من التزامها بنسب الاستخراج المقررة لضمان إنتاج خبز عالي الجودة.

وأسفرت الحملة عن متابعة أوزان شكاير الدقيق بدقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إذ تم تحرير محضر ضد أحد المطاحن لمخالفته التوجيه الوزاري رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن نقص وزن الشيكارة.



وأكدت إدارة الصيانة والمطاحن استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ، وذلك لضمان وصول أفضل أنواع الدقيق للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأكدت مديرية تموين الجيزة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المديرية على تقديم خدمة أفضل للمواطنين وضمان وصول خبز عالي الجودة إلى كل بيت مصري.

وتدعو المديرية جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بجودة الدقيق أو الخبز، وذلك من خلال الخط الساخن أو عبر الموقع الإلكتروني للمديرية.